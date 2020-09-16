بـ”حصيلة مفرحة”: حالات شفاء كورونا في الرصافة تحقق ارتفاعاً مميزاً… الاصابات تقترب من 38 الفاً

2020/09/16 | 18:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 427 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 227 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 427 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 227 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الصدر 6 حالات• قطاع المدائن 20 حالة• قطاع النهروان 59 حالة• قطاع بغداد الجديدة 37 حالة• قطاع البلديات الثاني 74 حالة• قطاع الشعب 31 حالة

– 200 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 138 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557, 561• الكرخ حالتين ضمن المناطق التالية, الدورة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,• الشعب 17 حالة محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, حي البساتين• البلديات 6 حالات محلة 738, 727, 738,• المشتل حالة واحدة محلة 721• العبيدي حالة واحدة• شارع فلسطين 5 حالات محلة 505, 503,• الامين 3 حالات محلة 783, 747, 741• الغدير حالة واحدة محلة 702• جسر ديالى حالة واحدة• الزعفرانية حالتين محلة 960, 954• حي الاساتذة حالة واحدة• الكرادة 4 حالات محلة 903, 925,• ام الكبر والغزلان حالتين محلة 345, التجاوز• سبع قصور 3 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي• الاعظمية حالتين محلة 360, 310• محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية• حي القاهرة حالة واحدة محلة 311• بغداد الجديدة 4 حالات محلة 709, 921,• زيونة حالة واحدة محلة 716,• شارع المغرب حالتين محلة 304,• حي الزهراء حالة واحدة محلة 755• المعامل حالة واحدة 799

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 37544 توفي منهم 1211للاسف فيما اكتسب الشفاء 31755 ومتبقي قيد العلاج 4578”.

الشفاء : 486

الوفيات : 6

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