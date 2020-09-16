كتلة بارزاني تطالب الاجهزة الامنية بالحفاظ على الامن العام وسلامة المواطنين

2020/09/16 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية ، بالكشف عن ملابسات جريمة اغتيال عائلة كردية في حي المنصور ببغداد ،وتقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.وطالبت الكتلة ، الأجهزة الأمنية بمزيد من الجهد والعمل للحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين من مثل هذه الأعمال الخسيسة التي تستهدف الانسان والأمن والوطن .



وكانت القوات الامنية عثرت على جثث عائلة المغـــــــــدور ( دارا رؤوف أسعد حيدري ) وزوجته ( عالية ) وابنتهما الناشطة المدنية الصيدلانية شيلان داخل منزلهم في المنصور ، بعد نحرها بشكل بشع .فيما اعلن اليوم عن القاء القبض على مرتكب الجريمة في اربيل ، وهو من اقارب العائلة ./انتهى5

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