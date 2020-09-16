تسجيل اكثر من / 30 / حالة انتحار في ديالى

2020/09/16 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى اكثر من / 30/ حالة انتحار خلال النصف الاول من العام الحالي .وقال طالب الخزرجي رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان احصائية حالات الانتحار التي سجلت في مناطق متفرقة في محافظة ديالى بشكل رسمي ، بلغت اكثر من / 30 / حالة انتحار للذكور والاناث عن طريق الشنق او اطلاق النار او الحرق ، اغلبها انتهت بالوفاة فيما تم انقاذ حالات انتحار اخرى لاناث قبل وقوعها " .واوضح :" ان الوضع الاقتصادي والمشاكل العائلية سببان رئيسان في وقوع حالات الانتحار "./انتهى

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