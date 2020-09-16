التربية تُحدد شروط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي الجديد

2020/09/16 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / اصدرت وزارة التربية ، اليوم (الاربعاء) ، ضوابط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا/ نسخة منه " ان، المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ، وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة اتباع التعليمات التي حصلت عليها موافقة وزير التربية ، علي حميد الدليمي ، والتي تنص على القبول في مدارس المتفوقين والمتفوقات للحاصلين على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية ، حيث تفتح مدارس المتفوقين والمتفوقات لمرحلة الصف الأول المتوسط فقط ، ولا يُقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الأخرى ، لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية ، وتشترط التعليمات بأن يكون معدل بقاء الطلبة في تلك المدارس بـ(75%) .وأشار البيان الى " ضرورة تشكيل لجنة مدرسية للقبول برئاسة مدير المدرسة وعضوية أحد المعاونين واثنين من اعضاء الهيئة التدريسية".



و اضاف :" ان تدريس مادة اللغة الفرنسية يكون اختيارياً بعد استحصال الموافقات الاصولية للمدارس الراغبة بتدريس تلك المادة ، وأخيراً يكون القبول في تلك المدارس وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية "./انتهى ح

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