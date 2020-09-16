2020/09/16 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع - نمير الحسون

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن التحقيقات ما زالت مستمرة بحادثة اغتيال عائلة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مكافحة الاجرام باشرت التحقيق من أول يوم من حادثة اغتيال الصيدلانية شيلان ووالديها في منطقة المنصور ببغداد ، مؤكداً الحاجة الى فترة يومين أو أكثر لكي تتوفر معلومات بشأن الحادثة".

واضاف أنه "لا توجد تقارير رئيسية بإمكاننا الحديث حولها، ويجب أن تكون هناك خيوط توضح ملابسات الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية: مكافحة الإجرام باشرت التحقيق في حادثة اغتيال عائلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية: مكافحة الإجرام باشرت التحقيق في حادثة اغتيال عائلة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).