بيان من حقوق الانسان النيابية بعد جريمة قتل صيدلانية مع عائلتها في بغداد

2020/09/16 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء، إن جرائم القتل التي يشهدها العراق اخير، باتت مصدرا للقلق، لا سيما بعد حادثة الصيدلانية "شيلان دارا" في بغداد.



وعبرت اللجنة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 ايلول 2020)، عن "كثير شعورها بالقلق تجاه تزايد حالات الانتهاك وخاصة القتل الذي يطال عدد من المواطنين، واخرها جريمة مقتل الصيدلانية شيلان دارا رؤوف مع والديها بطريقة غامضة وبشعة".

واشارت الى ان "تواصلها مع الجهات الحكومية كشف عن ان خيوط الجريمة لازالت غامضة، مبينة ان هذه الجرائم البشعة تترك اثارا سلبية في المجتمع العراقي لهذا نطالب الاجهزة الامنية بضرورة تشكيل فريق عمل خاص للوصول الى المنفذين الذين اجرموا بحق العائلة وتقديم الجناة للعدالة في وقت قياسي".

واوضحت اللجنة النيابية ان "ازدياد معدلات الجريمة وعدم وجود رادع قوي للحد من الجرائم الوحشية اعطى الفرصة لضعاف النفوس باستغلال الوضع العام سياسيا واجتماعيا في البلد، داعية الى عدم تفويت الفرصة مع من تسول نفسه للاقدام لمثل هذه الجرائم".

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