تقرير يرصد استمرار عمليات استخراج رفات متوفين من مقبرة النجف

2020/09/16 | 18:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. سلط تقرير صحفي، الاربعاء، الضوء على عمليات نبش القبور وإخراج رفات أموات قضوا بالفيروس الوبائي في...

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