بابل تنتج اكثر من 10 ملايين بيضة مائدة ومئات الأطنان من اللحوم والاسماك خلال شهر آب

2020/09/16 | 18:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلنت مديرية زراعة بابل، الأربعاء، انتاج وتسويق اكثر من (10) ملايين بيضة مائدة ومئات الأطنان من دجاج اللحم والأسماك الى الاسواق المحلية خلال الشهر الماضي.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الكميات المنتجة من بيض المائدة في المحافظة من خلال مشاريع الدواجن العاملة فيها والبالغة 6 مشاريع بطاقة تشغيلية كبيرة من الدجاج البياض في مرحلتي الانتاج والتربية، فيما بلغ انتاج المفاقس العاملة في المحافظة مايقارب المليونين و461 الف فرخ خلال الشهر ذاته من خلال 15 مشروعا عاملة حاليا.



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وأوضحت المديرية انه “تم تجهيز السوق المحلية ب 327 طنا من دجاج اللحم من مشاريعها البالغة 42 مشروعا إضافة الى 350 طنا لوجبات مدورة، فيما بلغ انتاج مشاريع الثروة السمكية بانواعها المختلفة ( الاحواض الطينية المجازة والاقفاص العائمة ) والبالغة 94 مشروعا عاملة حاليًا بطاقة 224 طنا من الأسماك، فضلا عن تشغيل اكثر من 22 مشروعا مختلفا لتسمين العجول والحملان وتربية الابقار والاغنام وبطاقة تشغيلية بلغت اكثر من 1350 راس.



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