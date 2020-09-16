الدفاع الروسية تطالب بإطلاق يد الطيران الحربي في تحذير السفن المخالفة

2020/09/16 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت وزارة الدفاع الروسية في مسودة لتعديل القوانين المرعية، السماح للطيران الحربي بتوجيه ضربات تحذيرية على مسار السفن الأجنبية قبل انتهاكها حرمة المياه الروسية، تمهيدا لضربها.

وورد مطلب وزارة الدفاع الروسية هذا في مسودة تعديل قانون “الحدود الدولية لروسيا الاتحادية”، التي أعدتها الوزارة وتم نشرها على موقع مشاريع القوانين الروسية اليوم الأربعاء.

واقترحت الوزارة توسيع الفقرة الثالثة من المادة 35 للقانون، التي نص على ضرورة أن تسبق إطلاق “طلقات تحذيرية استخدام الأسلحة النارية ضد منتهكي الحدود، بالإشارة إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة الخفيفة وقوات المدفعية، وتمثل “إلقاء قنابل جوية تحذيرية أمام السفن البحرية أو النهرية الأجنبية التي تنتهك حرمة المياه الدولية الروسية”.

ويمنح القانون المعمول به في الوقت الراهن، والذي تطالب وزارة الدفاع بتعديله، وحدات حرس الحدود والقوات المسلحة الروسية حق استخدام أسلحة ومعدات عسكرية لدرء أي اختراق للحدود الوطنية.

وبموجب هذا القانون، استخدمت روسيا السلاح في 25 نوفمبر 2018 لتوقيف 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت نظام مرور السفن العسكرية عبر مياه روسيا الإقليمية لدى عبورها من بحر آزوف إلى البحر الأسود.

وتم توقيف السفن المذكورة واعتقال طواقمها بتهمة انتهاك الحدود الروسية.

وفي 7 سبتمبر 2019، سلمت روسيا المخالفين لكييف، بموجب صفقة تبادل بين البلدين.

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