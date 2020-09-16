رسمياً.. إنتر ميلان يضم مهاجماً جديداً

2020/09/16 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن نادي إنتر ميلان وصيف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي عن صفقة هجومية جديدة من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي.

وكشف الموقع الرسمي لإنتر ميلان عبر شبكة الإنترنت عن “توصله لاتفاق مع نادي لوزيرن في سويسرا لضم مهاجمه، داريان ماليس”.

ويبلغ ماليس من العمر 19 عامًا، ووقع على عقود انتقاله إلى إنتر ميلان لمدة 5 سنوات مقبلة تنتهي في حزيران 2025.

ويمثل ماليس منتخب سويسرا تحت 20 عامًا منذ عام 2019، على الرغم من أصوله الصربية.

ويعد السويسري الشاب هو الصفقة الرابعة في الميركاتو الصيفي الحالي لنادي إنتر ميلان بعد كلاً من أشرف حكيمي، ألكسندر كولاروف وجورجيوس فاجانيديس.



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