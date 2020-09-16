الانبار.. ضعف الدعم الحكومي يهدد الواقع الزراعي شرق الرمادي

2020/09/16 | 18:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

شكى قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاربعاء، من معوقات تحول دون النهوض بالواقع الزراعي على الرغم من تسجيل مؤشرات على تحسين الانتاج للموسم الحالي في مناطق شرقي مدينة الرمادي .

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الواقع الزراعي في مناطق الحبانية والخالدية ومناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي سجل مؤشرات على انتعاش الواقع الزراعي الا ان هنالك معوقات تحول دون النهوض بهذا القطاع منها عدم تجهيز المزارعين بالبذور والاسمدة والبيوت الزجاجية والمعدات الزراعية الضرورية “.

وأضاف، أن “الارتقاء بالواقع الزراعي بحاجة الى دعم حكومي من خلال تجهيز الفلاحين بكافة المستلزمات الزراعية وشراء محاصيلهم الزراعية بأسعار مشجعة”، مبينا ان “مساحات زراعية لم تستغل من قبل المزارعين لقلة الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي اضفة الى عدم وجود خطة واضحة المعالم من قبل وزارة الزراعة لتذليل كافة المعوقات”.



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