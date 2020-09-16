العراق: الإصابات بكورونا تتجاوز حاجز 300 ألف بعد تسجيل 4357 حالة خلال يوم واحد

2020/09/16 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق حاجز الثلاثمئة ألف إصابة بعد تسجيل أربعة آلاف وثلاثمئة وسبع وخمسين حالة خلال الساعات الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في موقفها اليومي الخاص برصد أعداد الإصابات والوفيات والشفاء أنها سجلت وفاة اثنين وثمانين شخصا، ليبلغ إجمالي عديد المتوفين ثمانية آلاف ومئتين وثمانية وأربعين شخصا.

ولفت البيان إلى تسجيل ثلاثة آلاف وثمانمئة وخمس وتسعين حالة شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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