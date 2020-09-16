خالد يحيى يجدد الولاء مع النفط

2020/09/16 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

جددت الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي، التعاقد مع مدرب فريق كرة السلة خالد يحيى لموسم إضافي.

وقال يحيى لـ / المعلومة/ إن “الوجود على رأس الكادر التدريبي لفريق كرة السلة بنادي النفط هو امر يدعو للفخر خاصة في ظل الإدارة النموذجية والمستويات اللاعبين الممتاز للفريق”.

وأضاف ان “إدارة النفط جددت عقدي مع الفريق لموسم إضافي، وكما حدث في المواسم السابقة لن ادخر جهداً في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الممتاز”.

ومن المقرر ان ينطلق الدوري السلوي في الأول من تشرين الثاني المقبل.



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