المعلومة/ بغداد..
جددت الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي، التعاقد مع مدرب فريق كرة السلة خالد يحيى لموسم إضافي.
وقال يحيى لـ / المعلومة/ إن “الوجود على رأس الكادر التدريبي لفريق كرة السلة بنادي النفط هو امر يدعو للفخر خاصة في ظل الإدارة النموذجية والمستويات اللاعبين الممتاز للفريق”.
وأضاف ان “إدارة النفط جددت عقدي مع الفريق لموسم إضافي، وكما حدث في المواسم السابقة لن ادخر جهداً في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الممتاز”.
ومن المقرر ان ينطلق الدوري السلوي في الأول من تشرين الثاني المقبل.
انتهى /25 ل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد يحيى يجدد الولاء مع النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد يحيى يجدد الولاء مع النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).