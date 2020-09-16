صور.. سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد

2020/09/16 | 18:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب سقوط صاروخ على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني بالمنطقة الخضراء في بغداد، من الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية....

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