715 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/09/16 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الاربعاء، تسجيل 715 إصابة جديدة بكورونا، فيما أوضحت التوزيع الجغرافي للاصابات.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم: عدد الاصابات 715 موزعة كالآتي:

أبو غريب 43ابو دشير 11الاسكان 10الاعلام 23البياع 29التاجي 6التراث 4الحارثية 1الحرية 30الخطيب 1الدورة 67الدولعي 3الرحمانية 5السيدية 35الشالجية 1الشرطة الخامسة 6الشرطة الرابعة 3الشعلة 27الصالحية 1الطارمية 18الطوبجي 7العامرية 11العطيفية 14العلاوي 2الغزالية 28القادسية 10الكاظمية 33اللطيفية 8المحمودية 71المعالف 3المنصور 13المواصلات 1النصر والسلام 9الوشاش 2اليوسفية 4اليرموك 4حي الجامعة 17حي الجهاد 27حي الخضراء 1حي العامل 28حي العدل 37حي الفرات 1سبع البور 1سويب 3شارع حيفا 6كرادة مريم 1ناحية الرشيد 3جانب الرصافة 29محافظة ذي قار 5محافظة بابل 4محافظة ديالى 1محافطة البصرة 1محافظة واسط 1محافظة الانبار 1".

وأشارت الى أن "حالات الشفاء: 300، الوفيات: 3".

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