715 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي


715 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي
2020/09/16 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الاربعاء، تسجيل 715 إصابة جديدة بكورونا، فيما أوضحت التوزيع الجغرافي للاصابات.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم: عدد الاصابات 715 موزعة كالآتي:

أبو غريب  43ابو دشير  11الاسكان  10الاعلام  23البياع  29التاجي 6التراث 4الحارثية 1الحرية  30الخطيب 1الدورة   67الدولعي  3الرحمانية 5السيدية  35الشالجية 1الشرطة الخامسة 6الشرطة الرابعة  3الشعلة  27الصالحية  1الطارمية  18الطوبجي  7العامرية  11العطيفية  14العلاوي  2الغزالية  28القادسية   10الكاظمية   33اللطيفية  8المحمودية 71المعالف  3المنصور   13المواصلات  1النصر والسلام 9الوشاش 2اليوسفية  4اليرموك  4حي الجامعة  17حي الجهاد  27حي الخضراء 1حي العامل   28حي العدل 37حي الفرات  1سبع البور  1سويب  3شارع حيفا 6كرادة مريم  1ناحية الرشيد  3جانب الرصافة 29محافظة ذي قار  5محافظة بابل 4محافظة ديالى  1محافطة البصرة 1محافظة واسط 1محافظة الانبار  1".

وأشارت الى أن "حالات الشفاء: 300، الوفيات: 3".

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