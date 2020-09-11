بموعد غرامي وقبلة ساخنة… بطل “فلم ذا باتمان” يظهر لأول مرة بحديقة عامة بعد شفائه من كورونا

2020/09/16 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

ظهر الممثل البريطاني روبرت باتينسون، الذي يلعب دور البطولة في فيلم البطل الخارق المقبل “ذا باتمان” لوارنر براذرز، لاول مرة بعد شفائه من فيروس كورونا الجديد، امام العلن في حديقة عامة.

وانتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي تداول ظهور باتينسون مع حبيبته سوكي في لندن اليوم الاربعاء 16 ايلول 2020، في أول ظهور له بعد اصابته بالوباء.

ووفقا لمجلة ((فانيتي فير))، فإن إنتاج فيلم “ذا باتمان” قد توقف بعد أيام قليلة من استئناف العمل به في ستوديوهات خارج العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشركة المنتجة وارنر براذرز إن ستوديو هوليوود لن يعلق على صحة أي عامل فردي، لكنها أكدت في بيان لوسائل الإعلام إصابة أحد أعضاء فيلم “ذا باتمان” بكوفيد-19 وعزله وفقا للبروتوكولات المعمول بها وإيقاف التصوير مؤقتا.

بعد توقف التصوير بسبب إصابة نجم الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا، يُقال أن فيلم #TheBatman سيستأنف التصوير أواخر الأسبوع المقبل.



pic.twitter.com/TqlYgbdAQB

— M&T World (@ArabicMT) September 11, 2020

وكتب أحد المعجبين بالممثل على صفحة “روبرت باتينسون ورلد وايد” على تويتر، “أتمنى لك الخير يا روبرت باتينسون.



نحن نحبك”، متمنيا له الشفاء العاجل من كوفيد-19.

وتوقف إنتاج فيلم “ذا باتمان” في مارس بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.



ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في أكتوبر 2021.

بوستر جديد لفيلم #TheBatman من بطولة روبرت باتينسون.



🦇 pic.twitter.com/7wFuwqfmS0

— M&T World (@ArabicMT) September 12, 2020

الفيلم من إخراج مات ريفز ويستند إلى شخصية دي سي كوميكس التي تحمل الاسم نفسه، ويقوم ببطولة الفيلم باتينسون في دور بروس واين، ذا باتمان.

متحمس لاداء روبرت باتينسون في فيلم #TheDevilAllTheTime خياراته في الافلام صارت على مستوى عالي وضخم pic.twitter.com/NIOVRgE73T

— Abdulaziz (@azz07x) September 16, 2020

وباتينسون هو أحدث نجم في هوليوود يتم تأكيد إصابته بالمرض.



وكان الممثل الأمريكي الكندي دواين جونسون، المعروف باسم “ذا روك”، قد أعلن على إنستغرام يوم الأربعاء إصابته هو وعائلته بكوفيد-19.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بموعد غرامي وقبلة ساخنة… بطل “فلم ذا باتمان” يظهر لأول مرة بحديقة عامة بعد شفائه من كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بموعد غرامي وقبلة ساخنة… بطل “فلم ذا باتمان” يظهر لأول مرة بحديقة عامة بعد شفائه من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).