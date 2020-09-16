مقرب يوضح حقيقة وفاة الشاعر عادل محسن بفيروس كورونا

2020/09/16 | 19:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفى مصدر مقرب من الشاعر عادل محسن، الاربعاء، حقيقة وفاته بفيروس كورونا.

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