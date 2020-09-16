الخدمات النيابية: 4 مشاريع للطرق والجسور ستطرح للاستثمار منها طريق بسماية

2020/09/16 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت لجنة الخدمات والأعمار، اليوم الاربعاء، وجود 4 مشاريع مهمة للطرق والجسور ستطرح للاستثمار منها طريق مدينة بسماية، فيما أشارت أنها بانتظار فتح الاجواء بشكل طبيعي بين البلدان لدعوة الشركات العالمية المستثمرة.

وقال عضو اللجنة مضر خزعل الازيرجاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هنالك 4 مشاريع مهمة للطرق والجسور معدة لتطرح للاستثمار، منها طريق مدينة بسماية السكني"، مؤكداً أن "اللجنة بانتظار فتح الأجواء والسفر بين البلدان، لدعوة شركات أجنبية للعمل في هذا المجال".

وأضاف أن "طريق بسماية الذي وعدت الحكومة بانشاءه لكن دون جدوى، تسبب بعزوف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية في هذا المجمع الضخم رغم حداثته، الا ان مشكلة الوصول اليه وخصوصاً من قبل الموظفين كانت هي المعضلة الكبيرة".

وأشار إلى "إمكانية شركة الاستثمار التي ستحال اليها هذا المشروع، بإنشاء طريق خاص وجسور معلقة للوصول مباشرة الى مركز العاصمة بغداد بعيداً عن الزحامات المرورية، ووضع كابينات خاصة لجباية المبالغ من المواطنين الذين يمرون بسياراتهم عبر هذا الطريق، كما معمول به في دول الجوار والعالم".

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