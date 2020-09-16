2020/09/16 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، إن صاروخ كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء وأصاب بناية سكنية في مجمع القادسية السكني من دون وقوع إصابات أو أضرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).