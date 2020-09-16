قلق عالمي من زيادة إصابات كورونا في العراق.. تعرف على التفاصيل

2020/09/16 | 19:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، من أن جائحة كورونا قللت فاعلي...

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