الفتح: حكومة الكاظمي ستذهب بالبلاد نحو الهاوية

2020/09/16 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستذهب بالبلاد للهاوية من خلال تعيينات المحاصصة.

وقال عباس في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الكاظمي اعاد من خلال التعيينات الاخيرة كل الاشخاص الذين فشلوا سابقا في ادرة الدولة وهذا الامر غير صحيح”، لافتا الى ان “المرجعية ذكرت بشكل متكرر عدم توزيع المناصب بين الكتل السياسية”.

واضاف ان “التعيينات الاخيرة حصلت وفق منظور المحاصصة الحزبية والكاظمي وعز المناصب بين الكتل السياسية”، مبينا ان “تصرفات حكومة الكاظمي ستذهب بالبلاد للهاوية”.

واتهم النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجاهل مجلس النواب من خلال تعين شخصيات غير نزيهة دون التصويت عليها.

و بين النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيواجه مصير رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعودته للمحاصة في توزيع المناصب.



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