الأعرجي والأسدي يؤكدان ضرورة محاكمة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية وفق القانون

2020/09/16 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، تنسيق الرؤى ودعم الجهازين في مهمتهما الوطنية.

الجانبان ناقشا ملف التظاهرات، وأهمية محاكمة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة العصابات الإجرامية وفق القانون.

الأعرجي أشاد بجهود جهاز الأمن الوطني في حماية أمن المواطنين والحفاظ على المصالح العامة والخاصة، مؤكدا ضرورة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ومجلس الأمن الوطني المتعلقة بالجانب الأمني، والتي هي على مساس مباشر بأمن المواطن.

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