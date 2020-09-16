2020/09/16 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ غادر الفنان السعودي خالد سامي، مستشفى ”الحرس الوطني“ في الرياض، ظهر اليوم ، حسبما أعلن أحمد الدسيماني ، شقيق الفنان السعودي ، بعد تحسن طفيف فى حالته الصحية.وقد أعلن الدسيماني ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلاً: ”الحمدلله على خروج أخي خالد من العناية طهور إن شاء الله، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان السعودي “خالد سامي” يغادر المستشفي بعد تحسن طفيف فى حالته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان السعودي “خالد سامي” يغادر المستشفي بعد تحسن طفيف فى حالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).