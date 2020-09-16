نائب مخاطبا الكاظمي: اما أن الوقت للسلاح غيرالمنفلت الى وضع حد لكل بلطجي

2020/09/16 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى استخدام السلاح غير المنفلت لوضع حد لكل من يحاول ان يرعب العوائل الامنة والفقيرة

وقال الجربا في بيان خاطب فيه القائد العام للقوات المسلحة وتلقت “تقدم” نسخة منه، “لن اقول لك احصر السلاح غير المنضبط بيد الدولة لانه اصبح شيء مستحيل ولكن اقول لك، اما أن الوقت للسلاح غير المنفلت ان يضع حد لكل من يحاول ان يرعب العوائل الامنة والعوائل الفقيرة”.

وتابع، “اما أن الوقت للسلاح غير المنفلت ان يضع حد لكل من يحاول ان يكون بلطجي ويعمد لزعزعة استقرار البلد واهانة حكومته”.

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