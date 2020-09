2020/09/16 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن تطوير اللقاحات ضد “الطاعون الصيني” يتم بسرعة وأمان، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد.

وفي سلسلة تغريدات له على حسابه في موقع “تويتر”، وصف ترمب كورونا بـ”الطاعون القادم من الصين”، موضحاً أن تطوير اللقاحات ضد الفيروس، يتم بسرعة وبأمان.

Democrats are “heartless”.



They don’t want to give STIMULUS PAYMENTS to people who desperately need the money, and whose fault it was NOT that the plague came in from China.



Go for the much higher numbers, Republicans, it all comes back to the USA anyway (one way or another!).

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

كما انتقد ترمب في تغريداته الديمقراطيين، الذين وصفهم بأنهم “بلا قلب” في تعاملهم مع المواطنين المتضررين من كورونا، والذين يحتاجون للمساعدات المالية من الحكومة.وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن اللقاح ضد كورونا سيكون جاهزاً “في خلال 3 إلى 4 أسابيع” قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أعلنت شركة الأدوية “أسترازينيكا” بدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اختبار لقاحها لكورونا في الولايات المتحدة.من جهتها، قالت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ بتوزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.

وأجرى مسؤولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومن وزارة الدفاع اتصالاً اليوم مع الصحافيين ونشروا وثائق عن خطط توزيع ترسلها لوزارتين للولايات ولمسؤولي الصحة العامة المحليين.

وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها.



وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (28 يوماً تفصل العالم عن ثان لقاح لكورونا… في مرحلته النهائية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (28 يوماً تفصل العالم عن ثان لقاح لكورونا… في مرحلته النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).