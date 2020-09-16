2020/09/16 | 19:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الأربعاء، مع رئيس اتحاد الناشرين العراقيين عبد الوهاب الراضي سبل التعاون المشترك في المبادرة التي أطلقتها الوزارة حول ترجمة 100 كتاب مما ألفه الغرب عن عراق ما بعد 2003.





ودعا ناظم في بداية اللقاء بحسب بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "دور النشر لتوسيع اختياراتهم للحقول المعرفية في الكتب المرشحة للترجمة والطباعة،" مشيراً إلى أن "المكتبة العربية تكاد تخلو من كتب حول موضوع الإبادة الجماعية على سبيل المثال لا الحصر".

وحول مبادرة الـ100 كتاب التي أطلقها وزير الثقافة في وقت سابق، ناقش اللقاء "سبل التعاون المشترك على جوانب التسويق والطباعة والترجمة بين اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة".

بدوره أعرب الراضي عن "استعداد الاتحاد للترويج لمطبوعات الوزارة في معارض الكتاب الدولية والمحلية، فضلا عن دعوة دور النشر للاشتراك بطباعة وترجمة العناوين المرشحة من قبل الوزارة ضمن المبادرة".

وكان وزير الثقافة قد أطلق في وقت سابق مبادرة لترجمة 100 كتاب مما كتبه الغرب عن عراق ما بعد 2003، وتعميمها على الجامعات والمؤسسات لتوسيع الأفق المعرفية عن ما جرى ويجري من زوايا نظر ثانية، بما يخدم الارتقاء بالواقع السياسي والثقافي والفكري العراقي.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجمة 100 كتاب عن عراق ما بعد 2003) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجمة 100 كتاب عن عراق ما بعد 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).