الكاظمي يصل الى هور أم نعاج في ميسان

2020/09/16 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد_واع

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاربعاء، الى هور أم نعاج الواقع في محافظة ميسان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى هور ( أم نعاج )في ميسان، وسيلتقي بعدد من شيوخ العشائر والوجهاء في مضيف مركز إنعاش الأهوار".

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