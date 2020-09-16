2020/09/16 | 19:34 - المصدر: عين العراق

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بالصور: ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في حفل توقيع إتفاقات التطبيع

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور لملكة جمال العراق سارة عيدان المنتخبة بمسابقة في اميركا، قالت إنها التقطت خلال توقيع اتفاقات التطبيع في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.

وذكرت المصادر، أن "عيدان التقطت عددا من الصور مع شخصيات كان أبرزها رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".

من جهتها، نشرت عيدان عددا من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وذيلتها بعبارات التأييد للاتفاقات.

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