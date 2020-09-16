هبوط تاريخي وقياسي لليرة التركية أمام الدولار

2020/09/16 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار.



ولامست العملة التركية، (16 ايلول 2020)، قاعا عند 7.5020، وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني إلى ”B2” من ”B1”.



وفقدت الليرة 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

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