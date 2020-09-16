يوتيوب يطلق

2020/09/16 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشارت شركة يوتيوب إلى أن شورت ما زال في نسخته التجريبية، وأن الشركة قد أصدرته الآن من أجل تلقي تعليقات المستخدمين من أجل تحسين الخدمة.

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