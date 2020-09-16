السعودية تسجل 31 وفاة و621 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/09/16 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31 وفاة و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في المملكة أصبح بذلك 327551 بما في ذلك 4369 حالة وفاة و17178 حالة نشطة منها 1238 مريضا في حالة حرجة.

وتمثل حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا اليوم انخفاضا مقارنة مع أرقام اليوم السابق (33 وفاة و672 إصابة).

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