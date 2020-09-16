سائرون: تعيينات الكاظمي الاخيرة ضرب للبرلمان والدستور

2020/09/16 | 19:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اعتبر النائب عن تحالف سائرون حمدالله الركابي، الاربعاء، تعيينات الكاظمي الاخيرة بأنها ضرب للقرار البرلماني الاخير بمنع التعيينات بالوكالة وضرب للدستور الذي خول البرلمان بالتصويت على المناصب.

وقال الركابي لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب صوت قبل عام على قرار يمنع بموجبه اي تعيينات جديدة للدرجات الخاصة في اي منصب بالوكالة، فضلا عن تحديد الدستور صلاحية التعيينات بالدرجات الخاصة وحصر التصويت عليها بمجلس الوزراء ومن ثم التصويت بعدها من قبل البرلمان”.

واضاف ان “الكاظمي بالتعيينات الاخيرة تفرد بنفسه وامتنع عن عرض الاسماء على مجلس الوزراء وعدم ابلاغ مجلس النواب بهم للتصويت عليهم”، مبينا ان “الكاظمي بقراره الاخير ضرب البرلمان والدستور معا”,

واوضح الركابي ان “رئيس الوزراء حرف مسار الحكومة ومسار البرنامج الذي عرضه بمجلس النواب ولم يسير عليه حتى الان”.انتهى25و

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