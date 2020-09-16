العمليات المشتركة: الهدف الأساس من عمليات حصر السلاح هو فرض هيبة الدولة

2020/09/16 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات حصر السلاح المنفلت ستشمل مناطق جديدة، يتم تحديدها على وفق معلومات استخبارية وأمنية، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة

الناطق باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح إن عمليات حصر السلاح وإلقاء القبض على المطلوبين مستمرة، مشيرا إلى أن هذه العمليات التي بدأت في البصرة شملت أيضا ميسان وبغداد.

وبين أن الهدف الأساس من هذه العمليات هو فرض هيبة الدولة، لاسيما وأن هناك انفلاتا حقيقيا في الأمن، بسبب استخدام العشائر للأسلحة، مؤكداً استمرار هذه العمليات لتشمل جميع أنحاء البلاد ولا توجد منطقة محددة والضغط الكبير الذي تمارسه القوات الأمنية قد أتت ثماره، وجميع التنظيمات الإرهابية تحت مرمى القوات الأمنية.

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