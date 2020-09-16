مع قرب الزيارة الاربعينية.. مؤسسة شهيد المحراب تطلق دعوة لوزارة التربية بشأن موعد امتحانات الدور الثاني

2020/09/16 | 19:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتزامنه مع موعد زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

مؤسسة شهيد المحراب (قده)

تدعو وزارة التربية لاعادة النظر بموعد امتحانات الدور الثاني

النجف الاشرف -

دعت مؤسسة شهيد المحراب (قده) في النجف الاشرف وزارة التربية الى اعادة النظر بالموعد المعلن لامتحانات الدور للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وبينت المؤسسة في بيان نقله مكتبها الاعلامي ان "وزارة التربية حددت العاشر من تشرين الاول موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني لكافة الصفوف المنتهية وغير المنتهية"، موضحة ان "الموعد المعلن يتزامن وبفارق ايام قليلة جدا مع موعد زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)".

مؤكده على "أهمية اعادة النظر بالموعد المحدد لاعطاء الفرصة الكافية لطلبتنا الاعزاء وعوائلهم الكريمة لاستعداد الامثل لاداء الامتحان وبما لا يتعارض مع اداءهم لمراسيم الزيارة الاربعينية التي كما معتاد في كل عام ينبري فيها شبابنا وعوائلنا ولايام عديدة في التشرف بخدمة الزائرين واداء الزيارة".





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