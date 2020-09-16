كورونا الكرخ.. 715 اصابة جديدة و3 وفيات اليوم

2020/09/16 | 19:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 715 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات.وذكرت الدائرة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه عن" اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم والموزعة كالآتي:أبو غريب —————— 43ابو دشير —————— 11 الاسكان —————— 10الاعلام —————— 23البياع —————— 29التاجي —————— 6التراث —————— 4الحارثية —————— 1الحرية —————— 30الخطيب —————— 1الدورة -———-—— 67الدولعي —————— 3الرحمانية —————— 5السيدية —————— 35الشالجية —————— 1الشرطة الخامسة ———- 6الشرطة الرابعة ———— 3الشعلة —————— 27الصالحية —————— 1الطارمية —————— 18الطوبجي —————— 7العامرية —————— 11العطيفية —————— 14العلاوي ————— 2الغزالية —————— 28القادسية —————— 10الكاظمية —————— 33اللطيفية —————— 8المحمودية ————— 71المعالف ————— 3المنصور —————- 13المواصلات -————- 1النصر والسلام ———- 9الوشاش —————— 2اليوسفية ————— 4اليرموك ——-——— 4حي الجامعة ————- 17حي الجهاد ————— 27حي الخضراء -———— 1حي العامل ————— 28حي العدل ——-——- 37حي الفرات —————- 1سبع البور —————- 1سويب ——————- 3شارع حيفا ————— 6كرادة مريم ————— 1ناحية الرشيد ———— 3جانب الرصافة -——— 29محافظة ذي قار ——- 5محافظة بابل —— 4محافظة ديالى ——— 1محافطة البصرة ——— 1محافظة واسط.——— 1محافظة الانبار ——— 1 الشفاء:300الوفيات:3وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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