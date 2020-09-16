مكتب القائد العام يتحدث عن تفاصيل عملية القبض على قاتل الصيدلانية وعائلتها

2020/09/16 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء يحيى رسول - تغريدة

باشراف من رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

، وبمتابعة وزير الداخلية عثمان الغانمي

، نفذت قوة بأمرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان، عملية إستخبارية تمكنت خلالها من اعتقال منفذ جريمة قتل الصيدلانية شيلان وعائلتها.

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