2020/09/16 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان عنصرين من الحشد الشعبي اصيبا اثر هجوم شنه داعش شمال بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم نقاط مرابطة للحشدين الشعبي والعشائري في قرية الوحدة في اطراف ناحية العظيم 70كم شمال بعقوبة".

وأضاف، أنه "اسفر عن اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بجروح"، مبينا أن "الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاشتباكات مستمرة.. اصابة عنصرين من الحشد بهجوم لداعش شمال بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاشتباكات مستمرة.. اصابة عنصرين من الحشد بهجوم لداعش شمال بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).