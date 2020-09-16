باسم قاسم يوضح منهاج أعداد الزوراء للدوري

2020/09/16 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ وضح مدرب كرة الزوراء باسم قاسم طريقة أعداد فريق الزوراء للموسم المقبل بعد خوض أول وحدة تدريبية للفريق بعد الانقطاع الطويل جراء جائحة كورونا.وقال قاسم للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الجهاز الفني وضع ضمن حساباته تخصيص الأيام العشرة الأولى لتوحيد الجانب البدني بين اللاعبين بسبب التفاوت الكبير بين اللاعبين جراء الانقطاع عن التدريبات واعتماد اللاعبين على الجهود الذاتية في التدريبات المنزلية وبالتالي هناك فوارق بدنية يجب أن نتخلص منها وتوحيد الجانب البدني من خلال التدريبات في الأيام العشرة الأولى.وبين أن الشق الثاني من الأعداد يتضمن تكثيف التدريبات بإقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية لعشرة أيام أخرى من أجل رفع التحضير البدني في حال وجدنا هناك تدني واضح للاعبين، لافتا أن المنهاج سيقدم من قبل الجهاز الفني للإدارة.وأشار إلى أن القسم الثالث من خطة الأعداد يتمثل بخوض المعسكر التدريبي الخارجي وهو ضرورة لإعادة اللاعبين لأجواء المنافسة، مثنيا على دعم الإدارة التي وعدت بتوفير كل سبل النجاح للحفاظ على مكانة الزوراء بين الفرق المنافسة دائما بقوة على لقب الدوري.يشار إلى أن الزوراء افتتح تدريباته الجماعية يوم أمس الثلاثاء في ملعب النادي./انتهى

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