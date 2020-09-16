العراق وباكستان يناقشان الاجراءات المتبعة بين البلدين بشان فايروس كورونا وسبل احتوائه

2020/09/16 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ناقش العراق وباكستان الاجراءات المتبعة بين البلدين بشان فايروس كورونا وسبل احتوائه .



وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ، ان سفير العراق في اسلام اباد حامد عباس لفتة التقى الدكتور فيصل سلطان وزير الصحة الباكستانيّ " .وناقش الجانبان ، بحسب البيان ، الإجراءات المتّبعة بين البلدين بشأن فايروس كورونا، وسُبُل احتواء هذا الفايروس " .كما تطرّقا ، إلى موضوع الزيارة الدينيّة إلى العراق؛ وما لها من أهمّية كبيرة لدى المسلمين في العالم " .وأكّد السفير خلال اللقاء ، أنّ الحكومة العراقيّة تدرس موضوع الزيارة الأربعينيّة للإمام الحسين -عليه السلام- لهذا العام " .من جانبه أكّد الوزير الباكستاني أنّ وزارة الصحّة تعمل بالتنسيق مع خليّة الأزمة الباكستانيّة على إعداد خطة عمل خاصّة بالزيارة الأربعينيّة، وسيتمّ تزويد السفارة العراقـيّة بها في حال الانتهاء منها، وأنّهم بانتظار قرار الحُكُومة العراقيّة بهذا الصدد "./انتهى2

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