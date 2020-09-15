بإجراءات وقائية… حفل غنائي كبير في السعودية لنجم عربي مشهور

2020/09/16 | 20:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

رست سفينة كروز الفاخرة سيلفر سبيريت، على شواطئ الرأس الأبيض في مدينة ينبع السعودية، على البحر الأحمر، حيث كان اللافت فيها إحياء أول حفلة موسيقية منذ بدء جائحة كورونا، وقد أحياها الفنان عمرو دياب.

#عمرو_دياب يُشارك جمهوره عبر #إنستغرام فيديو من حفلة على شواطئ مدينة #ينبع السعودية، الذي أقيم مساء الإثنين في حضور الجمهور وفق الإجراءات الاحترازية للوباء، وهو الحفل الأول له خارج #مصر منذ أزمة #كورونا #نجوم #مشاهير #اخبار_الفن #السعودية pic.twitter.com/XpOjHoZ2ts

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 16, 2020

وجذبت رحلات السفينة السياحية التي قدِمت لأول مرة للسعودية، والتي تنطلق من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الكثير من نجوم الغناء العربي لإحياء حفلاتهم ضمن برامجها، مثل الفنان عمرو دياب والفنان حسين الجسمي الذي سيحيي حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90.

#عمرو_دياب يتألق في حفله في "كروز السعودية" 🎤▪ لـ فيديو وصور: https://t.co/AMlpcWZHzs@amrdiab#مشاهير pic.twitter.com/vfow95kqrs

— مجلة هي (@hiamag) September 15, 2020

وشهد ركاب رحلة الكروز في رحلتها الثانية العديد من الفعاليات الترفيهية التي منها حضور الحفل الأول على رمال شاطئ الرأس الأبيض الذي أحياه الفنان عمرو دياب، فيما انطلقت السفينة بعد ذلك لمنطقة نيوم التي لأول مرة تزورها سفينة سياحية ليكتشف الركاب في يومهم الثالث جمال طبيعة جزيرة سندالة.

#كروز_السعوديةعمرو دياب في جزيرة الراس الابيض .



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— المدموزيل (@womanclear) September 16, 2020

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