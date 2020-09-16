حقوق الإنسان النيابية تصدر بيانا حول جريمة ​'قتل العائلة الكوردية'

2020/09/16 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عبرت لجنة حقوق الانسان النيابية عن كثير شعورها بالقلق تجاه تزايد حالات الانتهاك وخاصة القتل الذي يطال عدد من المواطنين، واخرها جريمة مقتل الصيدلانية شيلان دارا رؤوف مع والديها بطريقة غامضة وبشعة.

واشارت لجنة حقوق الانسان في لبان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (16 ايلول 2020) الى ان "هذه الجرائم البشعة تترك اثارا سلبية في المجتمع العراقي لهذا نطالب الاجهزة الامنية بضرورة تشكيل فريق عمل خاص للوصول الى المنفذين الذين اجرموا بحق العائلة وتقديم الجناة للعدالة في وقت قياسي".

واوضحت اللجنة النيابية ان ازدياد معدلات الجريمة وعدم وجود رادع قوي للحد من الجرائم الوحشية اعطى الفرصة لضعاف النفوس باستغلال الوضع العام سياسيا واجتماعيا في البلد، داعية الى عدم تفويت الفرصة مع من تسول نفسه للاقدام لمثل هذه الجرائم.

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