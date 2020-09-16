باسم قاسم يكشف خطة إعداد الزوراء للدوري

2020/09/16 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مدرب الزوراء باسم قاسم عن برنامج إعداد فريقه للموسم المقبل، بعد خوض أول وحدة تدريبية منذ التوقف الطويل جراء جائحة كورونا.

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