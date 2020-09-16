فيديو: اعتراف قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها

2020/09/16 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وتمكنت الاستخبارات العراقية، الاربعاء، من التوصل إلى معرفة قاتل الصيدلانية "شيلان دارا" وعائلتها.

وتحدث ضابط رفيع في الاستخبارات لـ"ناس"، (16 أيلول 2020)، عن تفاصيل عملية اعتقال القاتل بعد ساعات من تنفيذه للجريمة.

وقال الضابط إن "الاستخبارات العراقية، تمكنت من التعرف على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها، خلال عملية بحث وتحرٍ موسع بعد وقوع الجريمة".

وتابع، أن "الاستخبارات تعرفت على موقع تواجد القاتل وهو في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الامنية في الإقليم، تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية في كردستان".

واضاف، "سيتم تسليم الجاني إلى الجهات الأمنية في بغداد".

وبيّن، أن "القاتل يعمل بصفة شرطي في حماية السفارات وتحديدا حماية للسفارة الروسية التي تقع الى جوار عمارة المجني عليهم، وفقاً للمعلومات، وكان الجاني يحاول التقرب بشكل متكرر من شيلان، وحاول أكثر من مرة الحديث مع عائلتها".

واشار إلى أن "القاتل نفذ العملية مساء الثلاثاء وبقي في منزل شيلان حتى الساعة الـ10 صباحا، حيث غادر المنزل متوجها الى السليمانية ثم اربيل بعد سرقة مبلغ مالي".

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