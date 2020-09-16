مسؤول يعلن موعد حصول

2020/09/16 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع بوزارة الصحة الأميركية إن كل الاميركيين يجب ان يحصلوا على لقاح كورونا بحلول نهاية مارس القادم، وهوما يتعارض مع تصريحات مسؤولين اخرين، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

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