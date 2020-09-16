هنا الزاهد تخضع لفحص كورونا وأحمد فهمي يكشف النتيجة

2020/09/16 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..خضعت الفنانة هنا الزاهد لفحص فيروس كورونا، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة اثناء تواجدها في العطلة الصيفية، وأكد زوجها النجم أحمد فهمي أن نتيجة فحص العينة سلبية، وتبين إصابتها بنزلة برد نتيجة للتقلبات الجوية.شائعة إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا انتشرت بعد غيابها عن مرافقة زوجها أحمد فهمي لزيارة مركز أورام الفيوم الذي يعالج مرضى […]

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