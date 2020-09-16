بهاء سلطان يعلن فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس.. والأخير ينفي

2020/09/16 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ بعد سنوات طويلة من الخلاف الفني بين المطرب بهاء سلطان والمنتج الغنائى والمخرج نصر محروس، داخل ساحة القضاء المصري ، تم إنهاء الأمر وحصل سلطان على حكم قضائي بفسخ التعاقد مع محروس صاحب شركة فري ميوزيك ، وعودته للغناء مرة أخري.وأعلن الفنان بهاء سلطان ، عبر صفحته على موقع التواصل […]

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