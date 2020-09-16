بيان من رئيس حكومة كردستان بشأن جريمة قتل شيلان وعائلتها

2020/09/16 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 16 أيلول (سبتمبر) 2020، بياناً ندد فيه بالجريمة الوحشية بحق عائلة الصيدلانية شيلان دارا رؤوف في بغداد.وفيما يلي نص البيان:

نعبّر عن تضامننا وتعاطفنا مع ذوي المرحوم (دارا رؤوف) الذي اُستشهد وزوجته وابنته بعمل وحشي في بغداد.وإذ ندين هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات، فإننا نثني على المؤسسات الأمنية في أربيل، التي تمكنت من إلقاء القبض على المجرم الرئيسي في فترة قصيرة، ولا يسعنا هنا إلا أن نشدّ على أيدي أبطال هذه المؤسسات فرداً فرداً، ونقول لهم: أنتم محل فخرنا واعتزازنا.

مسرور بارزانيرئيس حكومة إقليم كوردستان16 أيلول 2020

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