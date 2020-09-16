بيان من الداخلية بشأن جريمة قتل الصيدلانية وعائلتها يوضح دوافعها

2020/09/16 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الناطق باسم وزارة الداخلية===============

نؤكد للراي العام العراقي ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي نفذ جريمة المنصور بتاريخ 15 ايلول 2020، وقتل خلالها عائلة من ثلاثة افراد هم الاب والام وابنتهما الصيدلانية ،ان هذه الجريمة البشعة كانت بدافع السرقة كما دلت على ذلك المبرزات الجرمية التي ضبطت بحيازة الجاني حيث تمكنت الاجهزة الامنية ومديرية مكافحة الاجرام ‏من كشف الجريمة في وقت قياسي ومعرفة مكان الجاني ‏والقبض عليه بعد انتقاله الى محافظة اربيل ،اننا نطمئن الشعب العراقي بان الاجهزة الامنية ستظل واعية وقادرة على كشف الحقائق وملاحقة الجناة ،واملنا وطيد في ان نتمكن بمعونة وثقة المواطنين من منع وقوع مثل هذه الجرائم وليس كشفها بعد وقوعها .وهذا هو الواجب الاكبر والاهم الذي نسعى لتحقيقه من اجل مجتمع آمن خال من الجريمة .=========١٦ايلول ٢٠٢٠

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