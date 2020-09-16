مسرور بارزاني يندد بجريمة قتل عائلة دارا رؤوف ببغداد

2020/09/16 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ندد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء بجريمة قتل عائلة دارا رؤوف ببغداد.وقال في بيان نقله موقع حكومة الاقليم :نعبّر عن تضامننا وتعاطفنا مع ذوي المرحوم (دارا رؤوف) الذي اُستشهد وزوجته وابنته بعمل وحشي في بغداد.واضاف : إذ ندين هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات، فإننا نثني على المؤسسات الأمنية في أربيل، التي تمكنت من إلقاء القبض على المجرم الرئيس في فترة قصيرة.واوضح بارزاني : لا يسعنا هنا إلا أن نشدّ على أيدي أبطال هذه المؤسسات فرداً فرداً، ونقول لهم: أنتم محل فخرنا واعتزازنا./انتهى3

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