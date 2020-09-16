وكالة الاستخبارات تلقي القبض على منفذ مجزرة المنصور ببغداد / موسع

2020/09/16 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعتقلت قوة امنية مشتركة من استخبارات الداخلية واسايش اقليم كردستان ، منفذ جريمة مقتل عائلة الصيدلانية الكردية في حي المنصور ببغداد.وقال بيان لخلية الاعلام الامني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه:" بأشراف رئيس الوزراء وبمتابعة وزير الداخلية نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بأمره وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان عملية استخبارية تمكنت من خلالها اعتقال منفذ مجزرة المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان و عائلتها ".



واضاف :"سيتم تزويدكم بتفاصيل الجريمة ببيان لاحق".يذكر ان قوة امنية مشتركة من استخبارات الداخلية واسايش اربيل ، قداعتقلت منفذ جريمة مقتل عائلة الصيدلانية الكردية في حي المنصور ببغداد ، في احدى مناطق اربيل ، وهو احد اقارب العائلة المجني عليها"./انتهى2

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